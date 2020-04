Studio di Harvard: “Lo smog favorisce l’infezione da coronavirus”

“Un piccolo aumento dell’esposizione a lungo termine al particolato Pm2.5 porta a un grande aumento del tasso di mortalità da Covid-19”. A indicare una correlazione fra inquinamento atmosferico e aumento delle morti per

nuovo coronavirus è uno studio condotto da ricercatori dell’università di Harvard negli Usa, non ancora pubblicato e disponibile al momento in versione pre-print. Un argomento sul quale da tempo infuriano le polemiche.

“Abbiamo osservato – spiegano gli autori – che un aumento di un solo microgrammo/metro cubo nei livelli di Pm2.5 è associato a un aumento del 15% del tasso di mortalità da Covid-19, con un intervallo di confidenza del 95% (5-25%)”.