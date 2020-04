Anche la tv torna sulla fantastica coppia. O meglio, sulla straordinaria somiglianza tra due donne note che sul web ha dato vita alla creazione ironica di una figura mitologica, metà ministro e metà attrice: l’Azzolina-Guzzanti. e la domanda che assilla in questi giorni molti internauti è: è la titolare del dicastero di viale Trastevere, il ministro Azzolina che imita la Guzzanti? O viceversa? Arduo il dilemma. Su cui a forza di social si sono interrogati moltissimi utenti incuriositi. E due sere fa anche il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, è tornato a porsi l’interrogativo. In chiave comica e sferzante, certo. E senza che uno dei due conduttori abbia evitato anche la stoccata ironica: «Stessi occhi e stesso sorriso. E anche la stessa capacità di far ridere». La risata sorge spontanea… Come il dilemma. Vedere, per credere, il video: il cui link è riproposto in apertura.

“Striscia la notizia” sferza l’Azzolina-Guzzanti

Del resto, a parte il ri-twittaggio feroce, corso veloce l’indomani dell’annuncio a reti unificate della ministra dell’Istruzione della chiusura delle scuole, sono giorni ormai che l’incredibile somiglianza tra le due donne suscita ilarità e commenti sardonici sul web. Tanto che, a un certo punto, la stessa attrice e imitatrice romana, è intervenuta nel dibattito online postando anche ilsuo cinguettio a riguardo. «Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira, ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata». Così Sabina Guzzanti su Twitter, ironizzava sui commenti alle ultime apparizioni tv della titolare dell”Istruzione Lucia Azzolina, assimilitata da moltissimi, sui social, all’imitazione che ne aveva proposto in passato l’attrice. Tutto purché se ne parli, insomma. Specie dato il silenzio istituzionale, il buio di prospettive, l’assenza di indicazioni e date su una possibile luce in fondo al tunnel.

«Stessi occhi e stesso sorriso. E stessa capacità di far ridere»…

E così, quasi lusingata dalle parole della Guzzanti, a stretto giro dal tweet dell’attrice, la ministra replica con un altro tweet affettuoso: «Sei #bravaebella e semplicemente inimitabile». Ancora niente su quel che ne sarà dell’anno scolastico in corso da remoto. Nulla sugli esami di maturità light appena superficialmente annunciati. Niente di niente sulle graduatorie dei precari, ecc. ecc.ecc. E allora, tutti a scherzare sulla clamorosa somiglianza che fa sembrare le due signore gemelle separate alla nascita. Lo spunto, però, non sfugge agli agguerriti autori di Striscia che, a acque calme, agitano la tempesta. Propongono il servizio sul “caso” social e offrono sul piatto d’argento l’occasione a uno sferzante Gerri Scotti di colpire e affondare. Lui non si sottrae al confronto coi tanti internauti e, sguainata l’arma dell’ironia, commenta: si somigliano davvero. Stessi tratti. «Stessa capacità di far ridere»…