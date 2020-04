Sondaggio Tecnè, il centrodestra vola al 50 per cento. I dati partito per partito

Centrodestra al 50 per cento tondo tondo. Secondo l’ultimo sondaggio Tecnè, se si votasse oggi la somma degli elettori di Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia sarebbe appunto la metà degli italiani. Conforta che in tempi di emergenza coronavirus gli elettori premino l’atteggiamento propositivo e responsabile del centrodestra. Prendendo le distanze dalle bugie propalate in conferenze stampa a reti quasi unificate. Le menti, per fortuna, non ragionano a reti unificate. E non sono vittime della propaganda. Una bella notizia.

La compagine di centrodestra era sempre stata avanti nelle rilevazioni. Ma in una forbice compresa tra il 45 e il 48%. Per questo il sondaggio Tecnè segna una salto ulteriore di qualità. La Lega di Matteo Salvini è in calo di mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione: il Carroccio, infatti, scende dal 29% della scorsa settimana al 28,5% di quest’ultimo report. Rimanendo comunque il primo partito. Segue il Partito democratico, stabile al 21,8% delle preferenze.

Il traino di Fratelli d’Italia al 14,5 per cento

Fratelli d’Italia è ormai davanti al M5S. L’istituto Tecnè è da settimane che registra il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Movimento guidato attualmente da Vito Crimi. Oggi abbiamo un’ulteriore conferma: 14,5% per FdI e 14,1% per i grillini. Forza Italia è in risalita e si attesta al il 7% dei consensi.

Italia Viva imbarazzante

Italia Viva di Renzi proprio non va. Rimane sotto la soglia del 3% e si ferma a un imbarazzante 2,8%. Anche perché nonostante Renzi faccia di tutto per prendersi i riflelttori, Iv si trova appaiata al 2,8% con La Sinistra. Sotto quota 2% le altre formazioni politiche come I Verdi (1,8%), Azione di Carlo Calenda (1,7%) e Più Europa di Emma Bonino (1,5%).

Tutti gli altri partiti messi assieme pesano per il 3,5%. Il dato del non voto è sempre cospicuo: è il 45,8% del campione rappresentativo della popolazione italiana.

Altro dato che emerge dal sondaggio è il crollo della fiducia degli italiani nell’Europa. Certo, in tempi di Coronavirus e di violente polemiche con i paesi del Nord Europa quel po’ di fiducia nelle istituzioni europee è ridotta al lumicino. Come stupirsi. Secondo Tecnè gli italiani che vogliono restare nell’Unione sono solo il 44%. Pochi, soprattutto perché l’istituto di ricerca fa una proiezione annuale sull’europeismo degli italiani. Erano il 65% due anni fa. Invece ora chi auspica l’Italexit è cresciuto dal 26% del 2018 al 42% odierno.