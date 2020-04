Sondaggio Agorà: gli italiani non si fidano del governo. Meloni prima fra i leader di partito

Al governo non basta la propaganda. Secondo l’ultimo sondaggio Emg Acqua per Agorà, la maggior parte degli italiani, infatti, non ripone alcuna fiducia nell’esecutivo e nella sua capacità di farsi valere in Europa. L’unico che sembra beneficiare del canto delle sirene che propaga da Palazzo Chigi resta, infatti, Giuseppe Conte. Vuoi per l’effetto conferenze stampe, vuoi perché a qualcosa bisogna pur aggrapparsi, il premier mantiene un gradimento abbastanza alto fra gli italiani, sebbene non arrivi a convincerne neanche la metà. Un po’ troppo poco se sei un capo di governo che ha avocato a sé pieni poteri in un momento di crisi gravissima.

Poca o nessuna fiducia nel governo

Dalla rivelazione emerge che il 43% degli intervistati ha ”poca” o ”per nulla” fiducia nel governo. Solo il 37% invece ne ha ”molta” o ”abbastanza”, mentre la consistentissima quota del 24% preferisce non rispondere. Non va meglio se ci si sposta sul fronte europeo. Anzi, il governo riesce perfino a fare peggio. Il 47% degli intervistati, infatti, alla domanda se “secondo lei il governo italiano si sta facendo valere in Europa”, risponde “no”. Anche in questo caso la percentuale dei sì è nettamente inferiore, fermandosi al 38%, mentre si attesta al 15% la quota di quanti non rispondono.

L’82% degli italiani deluso dall’Ue

La stessa Europa, poi, ne esce a pezzi: da quando è esplosa l’emergenza coronavirus ben l’82% degli intervistati ha meno fiducia in Bruxelles, mentre solo il 6% sostiene di averne di più e il 12% non risponde. L’unico dato “positivo” del sondaggio per l’esecutivo sta nel raffronto con i governi degli altri Paesi.