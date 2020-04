Oggi si scopriranno finalmente le carte sul Mes e Conte non potrà più mentire.

“E’ stata la Spagna”, ha detto come un fanciulletto pizzicato con la merendina rubata al compagno di banco. Ma era in Parlamento, non all’asilo.

”Non ci saranno condizionalita’”, giura, ma nei trattati non c’è scritto che i soldi li restituisce chi dice bugie come lui, bensì il popolo italiano al prezzo di manovre imposte dalla troika.

Troppe bugie di Conte sul Mes

”Mica ce li possono regalare”, ripetono a pappagallo quelli della sua maggioranza che lo e ci stanno spingendo nel baratro. La mano ce la danno così, sulla schiena. Finora i regali all’Europa in effetti li ha fatti l’Italia e da quelle parti ci si erano abituati. E giustamente non si è ancora mai visto l’usuraio che regala i “suoi” soldi. E nemmeno i nostri…