Se fossi Mattarella convocherei al Quirinale alcuni autentici somari e gli chiederei che cosa ci fanno al governo. I primi potrebbero essere il ministro della Giustizia, Bonafede, uno che fatica a comprendere la differenza tra reato colposo e reato doloso, seguito dal ministro dell’Istruzione, Azzollina, una che sembra aver frequentato la scuola con estrema distrazione.

Poi chiamerei Patuanelli, che di certo non è il peggiore e che è un bravo ragazzo, ma al quale consiglierei di tornarsene a Trieste e trovarsi un lavoro da ingegnere, visto che almeno lui un titolo lo ha conseguito. E poi per ultimo mi terrei Giggino Di Maio. Invece di piazzare i compagni di scuola nei Cda, gli direi di tornare lui in quella scuola, per imparare un po’ di storia d’Italia, della nostra letteratura, per non parlare della grammatica italiana.

Né risparmierei qualche esponente del Pd, ai quali farei la stessa domanda. Incompetenza, inadeguatezza, supponenza: renderebbero un servizio migliore se se ne andassero a casa per rasserenare l’Italia. Agli altri, pochissimi capaci che forse ci sono, direi che devono cambiare strada, che è loro dovere dialogare con tutti in Parlamento. Direi loro di rispettare la democrazia, di ascoltare le proposte che vengono fatte dalle opposizioni, di ascoltare le categorie e la gente che soffre. E soprattutto gli direi di ascoltare me, che sono pur sempre il Capo dello Stato e già più volte ho detto di dialogare con tutti. Consigli al vento, visto che poi nessuno li mette in pratica.

Se fossi Mattarella, di fronte a certa gente, forse non perderei altro tempo e chiamerei un mio vecchio amico che mi sistemi i capelli per la prossima volta che mi presenterò davanti agli italiani, in un altro video-simpatia come quando confessai a tutti, spontaneamente, che anche io non andavo più dal barbiere. Gli italiani lo hanno capito che in quei momenti ero veramente sincero. Il resto degli appelli li ho fatti volentieri, ma erano di circostanza. Di questo me ne sono reso conto io per primo e forse, se fossi veramente Mattarella, la prossima volta certe cose non le rifarei.