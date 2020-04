“Schifosa, se ti muovi ti spezzo una gamba”: anziani bastonati con la scopa, orrore a Palermo (video)

Video e audio SHOCK: "Fai schifo, solo con i calci capisci". "Per quanto mi riguarda puoi crepare" "Devi morire, devi buttare il veleno". Un vero e proprio orrore quotidiano con violenze ignobili di ogni tipo nei confronti degli anziani della casa di riposo lager scoperta stamattina dalla guardia di finanza in un condominio di Emerico Amari a Palermo. Sei arresti in tutto. INDIGNAZIONE SENZA FINE per chi, invece di prendersi cura degli anziani, compie atti riprovevoli senza nessuna giustificazione. VERGOGNA.Tra il coronavirus e le violenze lo strazio degli anziani non ha fine. GIUSTIZIA.

Pubblicato da Nuccio Di Paola su Giovedì 16 aprile 2020