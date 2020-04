Le sardine tornano tramite il piccolo schermo nelle case degli italiani. Il portavoce Mattia Santori invitato a parlare da Lilli Gruber, elogia Conte “che ne sta uscendo bene”, da “buon padre di famiglia”. E non perde occasione per tornare ad attaccare Meloni e Salvini, inopportuni con le loro critiche. “In momenti come questi – dice Santori – i governi non vanno criticati ma aiutati”.

In pratica, mentre si grida alla dittatura per i pieni poteri di Orban, gli italiani devono subìre senza criticare ogni scelta del governo Conte (il cui premier peraltro non è stato eletto tramite un partito ma è stato scelto come nome di compromesso).

Santori fa anche il tifo per la patrimoniale per superare l’emergenza coronavirus. “La patrimoniale non è altro che un patto di solidarietà, si potrebbe chiamare prestito di solidarietà. Andrebbe chiesto a tutti l’1%”.