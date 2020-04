“Torniamo liberi, torniamo a produrre, torniamo italiani, basta reclusione alla faccia di ogni vincolo e di ogni legge, c’è la scelta di qualcuno di tenere chiuso, di tenere gli italiani al guinzaglio”. Così Matteo Salvini, in polemica con le scelte del governo, conclude la sua diretta Facebook. E annuncia una mobilitazione parlamentare della Lega e un piano di rinascita nazionale.

Salvini: torniamo a produrre

“Vi presentiamo – annuncia – nelle prossime ore, un grande piano di ricostruzione nazionale e sarà finalmente il Parlamento, non la televisione, non qualche scienziato o presunto tale a decidere cosa possono fare e non fare gli italiani, a concedere a qualcuno di uscire di casa a concedere a qualcuno di tornare a lavorare, a concedere a qualcuno di riaprire il negozio”. “E’ una battaglia di popolo – spiega il leader della Lega – da una parte gli italiani e dall’altra i poteri forti”. “Siamo in una repubblica teoricamente, dove la sovranità appartiene al popolo e come Lega faremo il possibile e l’impossibile perché la sovranità torni effettivamente ad appartenere al popolo”, conclude Salvini.

Lo spauracchio dei contagi in Germania

Chiara la posizione della Lega e anche di Fratelli d’Italia che ha manifestato in difesa delle categorie più a rischio se la linea del rigore non dovesse prontamente attenuarsi. Pd e M5S corrono subito in soccorso di Conte e delle sue scelte, agitando lo spauracchio della Germania dove l’indice di contagiosità del coronavirus è risalito a 0.9 dopo essere sceso allo 0.7. Tutta colpa delle riaperture, secondo la lettura fatta da Zingaretti e Di Maio anche se gli esperti in Germania parlano di curva stabile e non giudicano indicativo il dato. Dunque molto dipende, anche lì, dai comportamenti individuali.

Zingaretti e Di Maio difendono Conte

Zingaretti difende Conte a spada tratta: “La prudenza del governo credo sia stata giusta e corretta, basta vedere cosa sta avvenendo in Germania”. E ancora: “Tutte sollecitazioni al rigore costituzionale sono benvenute. Non siamo in presenza di alcuna violazione, ma di tempi inediti e di una necessità di rendere concrete alcune soluzioni”.

Anche Luigi Di Maio difende l’operato del governo: “Che interesse può avere un governo a tenere in lockdown un Paese e quindi a perdere anche fondi che deve trovare per aiutare le imprese perché il gettito fiscale diminuisce, il Pil diminuisce?”. “Noi – aggiunge – non abbiamo nessun interesse a tenere in lockdown il Paese se non legato alla tutela della vita”.