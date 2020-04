Rsa, è scontro tra Lombardia e Lazio. Fontana: «Delibere simili, ma nessuna contestazione a Zingaretti»

È scontro tra i governatori di Lombardia e Lazio sulle Rsa. Fontana attacca.”Una delibera simile a quella della Regione Lombardia è stata presa dalla Regione Lazio. Però al governatore non è stato fatto alcun tipo di contestazione”. La reazione di Zingaretti è scomposta e furiosa. “Caro presidente Fontana, prima di accusare si informi bene. Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffaus per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del LazioÈ scontro tra i governatori di Lombardia e Lazio sulle Rsa. Fontana attacca.”Una delibera simile a quella della Regione Lombardia è stata presa dalla Regione Lazio

“Si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda”, insiste Fontana. “C’è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato – ha aggiunto – che è sempre stato fatto quando al governo c’era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c’è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c’è un rappresentante del centrodestra”.

“I numeri iniziano a darci ragione”, conclude Fontana. “A dimostrare che rispettando le regole si riuscirà ad uscire da questa maledetta pandemia. Il 4 maggio si ricomincerà gradualmente, si dovranno ancora subire delle limitazioni, ancora fare delle piccole rinunce” ha aggiunto. “Io sono convinto che le cose andranno bene e – ha concluso – a dire finalmente basta a questa situazione. Per questo penso si debba dire grazie a tutti i lombardi che hanno lottato”.

Successivamente è arrivata la replica di Fontana a Zingaretti. “Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare piu’ attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato ne’ lei, ne’ la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa”.