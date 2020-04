È davvero il minimo togliere di mezzo quelle bandiere della Ue. Commemorare le vittime del coronavirus affiancando il tricolore che lacrima con il vessillo che mai più che ora rappresenta gli usurai di Bruxelles era un preciso dovere istituzionale.

E bene hanno fatto i tanti sindaci che ieri lo hanno tolto di mezzo, lasciando a garrire solo lo stendardo nazionale per rendere onore a troppi connazionali stroncati dalla malattia che viene dalla Cina.

L’esempio di Rampelli, il sostegno della Meloni

L’esempio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, si è diffuso in tante amministrazioni locali, a partire da quelle a guida Fratelli d’Italia. E lo hanno fatto anche esponenti regionali nei loro uffici, è il caso dell’assessore Gianni Berrino in Liguria.

Dice Giorgia Meloni dalla propria pagina facebook, dove ha rilanciato il video di Rampelli: “Un forte messaggio a quest’Europa che abbandona l’Italia nel momento di maggiore bisogno. E la fotografia di un sentimento diffuso in Italia, di gente che chiede all’Europa di esistere ora, perché l’alternativa sarà dissolversi, sotto il peso di una Germania che non vuole rinunciare ai privilegi con i quali ha piegato le altre nazioni in questi anni”.