Quarantena violata, runner in spiaggia sfugge al poliziotto (video)

In questo video, pubblicato dal giornalista della Rai Salvo Sottile, una scena incredibile svoltasi sulla spiaggia di Pescara nella quale un runner, che se ne frega della quarantena, corre indisturbato. Fino a quando un poliziotto lo nota e o invita a fermarsi, ma il runner scappa, vanamente inseguito dal poliziotto.

Il giovane è stato inseguito e bloccato poco dopo, in via Carducci, dalla stessa Gdf e dai vigili urbani in motocicletta. Si è beccato una denuncia penale e una maxi-multa, fino a mille euro, per inosservanza dei decreti da Covid 19, ma rischia anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.