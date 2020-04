Fermate la giostra, perché dobbiamo dire al presidente Mattarella che c’è qualcosa di più importante da fare per la Patria che i suoi melensi appelli televisivi: si sta compiendo un golpe agrodolce che va stroncato. Subito. Ne va della libertà del popolo italiano.

Le ultime ore sono state caratterizzate da azioni vergognose della maggioranza parlamentare. Sono scannati al loro interno sul Mes e scappano dalle Camere. La democrazia gli fa orrore, rifiutano di votare a Montecitorio come a Palazzo Madama sugli indirizzi al governo per la discussione sull’atteggiamento dell’Italia in Europa. Conte pretende di decidere da solo, in tandem con Gualtieri, la fine che deve fare la nostra Patria. Evidentemente il Mes non è così indolore come vogliono farci credere.

Il golpe che parte dai decreti di Conte

Ma c’è di più. Conte sta governando da troppo tempo a suon di decreti presidenziali, che non passano né in Parlamento né al vaglio del Quirinale.