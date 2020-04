Parenzo fa lo show in tv, Paragone e Santanché lo massacrano: «Dici solo cazzate»

David Parenzo asfaltato a Non è l’Arena. Si parla di coronavirus, Nord, Sud e aiuti dallo Stato. In collegamento a Non è l’Arena, Gianluigi Paragone esplode di rabbia e investe direttamente il conduttore de La Zanzara, in studio da Massimo Giletti. Si parla di coronavirus, Nord, Sud e aiuti dallo Stato. Gianluigi Paragone chiede 1.000 euro per tutti i cittadini, sia quelli che lavorano sia quelli rimasti senza uno stipendio. «Qui ci sono due province quella di Bergamo e Brescia che sono segnate profondamente. Ci sono due regioni colpite dall’epidemia che si sforzano di tenere in piedi l’economia italiana. E c’è il rischio profondo che i cittadini non possono andare a lavorare. E stanno vivendo una situazione drammatica», spiega Paragone riferendosi a Lombardia e Veneto, aggiungendo poi Rimini e Riviera romagnola.

Scontro tra Parenzo e Paragone

«Lì uno Stato dovrebbe intervenire: liquidità e zero burocrazia, lì ci sono persone che soffrono in silenzio e non fanno le sceneggiate che ho visto questa sera. E ho il dovere di aiutare queste imprese, questi imprenditori, questi commercianti e queste famiglie. E non me ne frega un caz*** di quello che dice Parenzo che lui non si prenderebbe i mille euro, io a loro quei soldi glieli do. Il ceto medio va aiutato».

Il conduttore della Zanzara e insiste in modo polemico: «Tu li prenderesti? Tu li prenderesti oltre ai 12mila euro che prendi da senatore?». Poi si autoapplaude nello studio vuoto.

La replica di Santanchè

Non soddisfatto, Parenzo cerca di spiegare il suo ragionamento: «Mi sembra un discorso ingiusto e populista dire indistintamente dare mille euro a tutti. Io che lavoro non li prenderei. A imprenditori come Flavio Briatore e Daniela Santanchè mille euro non servono, io non glieli darei». E la Santanché, in collegamento, gli risponde per le rime: «Parenzo, stai dicendo cazz***e, non te ne rendi conto?».