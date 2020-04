Quando Conte ha parlato di “congiunti” si riferiva anche ai fidanzati. Da una prima interpretazione del Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per “congiunti” – uno dei punto più discussi del testo – si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm.

Crosetto: “Un carabiniere come lo verifica?”

“I fidanzati sono congiunti. Ma solo se la loro relazione è stabile. Non vorrei essere nel carabiniere che deve verificarlo!”. Così Guido Crosetto commenta ironicamente su Twitter le direttive del governo circa la fase 2 della pandemia, secondo cui ci si può recare dai propri “congiunti” pur mantenendo le misure di cautela necessarie.

“Sui congiunti l’ennesima svista di Conte”

‘Tra gli inutili divieti di Conte anche la libertà di amare. I fidanzati non sono liberti di ricongiungersi?”. Commentano così le misure annunciate ieri sera dal premier i deputati della Lega Paolo Tiramani (capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai) e Alessandro Giglio Vigna. ”Conte – scrivono in una nota – ci faccia capire la ratio secondo la quale è possibile, giustamente, far visita ai parenti all’interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato. Ad esempio, se abitano al di fuori del comune di residenza. Ci auguriamo sia stata l’ennesima svista del Premier e del suo pagatissimo staff. Altrimenti solo una mente disturbata sarebbe in grado di partorire una perla di queste dimensioni. Abbiamo presentato un’interrogazione al Dpcm, annunciato grossolanamente ieri sera da Conte, per comprendere quale sia l’interpretazione corretta del termine congiunti secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri perché, francamente, sfugge a tutti gli italiani”. Intanto, Palazzo Chigi fa sapere informalmente che i congiunti sono anche i fidanzati. Per gli amanti ci faranno sapere.