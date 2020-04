Decreto liquidità come potenza di fuoco? A Roma si chiamano sole e Conte sta diventando uno specialista della materia. Ecco come lui e Gualtieri hanno venduto agli italiani la balla dei 400 miliardi di liquidità. In otto mosse ha fatto scacco al popolo.

1) Fino al 31 dicembre lo Stato fornirà garanzia alle banche affinché possano fornire con facilità dei finanziamenti alle piccole e medie imprese, fino a 200 miliardi di euro (quindi non sono 400 miliardi, perché altri 200 miliardi sono riservati solo per le imprese che esportano).

Niente domande prima di luglio

2) La garanzia dello Stato coprirà il 90% del finanziamento richiesto. L’importo finanziato potrà arrivare fino al 25% del fatturato del 2019 oppure fino al doppio del costo del lavoro del 2019 (l’impresa potrà scegliere il parametro che più gli conviene); tali dati dovranno risultare dal bilancio 2019 approvato e quest’anno l’approvazione è stata rinviata al 30 giugno 2020; quindi, prima di luglio sarà difficile per non dire impossibile fare domanda.

3) Vincoli: le imprese che faranno domanda dovranno reinvestire nell’azienda tutti gli utili dei successivi 12 mesi, e dovranno fare degli accordi sindacali in modo da assicurare il livello occupazionale (cioè, bisogna chiamare i sindacati, che verranno in azienda e con loro bisognerà impegnarsi a non fare nessun licenziamento per 12 mesi; chiaramente, una volta entrati in azienda i sindacati, anche le future assunzioni andranno fatte sempre e solo con gli accordi dei sindacati).

4) I soldi dovranno essere utilizzati solo per l’impresa (merci , materie prime, stipendi, ecc.) e non per pagare altri debiti bancari precedenti, se non in minima parte (che sarà la banca stessa a quantificare con precisione, di caso in caso).

Se non restituisci, riecco l’agenzia delle entrate

5) Gli interessi saranno bassissimi (0,5% o 1%), ma non zero.

6) Non potranno chiedere niente le imprese che erano state incluse tra i “cattivi” clienti delle banche (cioè, imprese che hanno “esposizioni deteriorate”), prima del 29 febbraio 2020.

7) Particolarità: per le piccole imprese (artigiani, commerciati, liberi professionisti) la garanzia dello Stato sale al 100% e sarà assicurato un prestito fino a 25.000 euro. Dettaglio: tutto da restituire anche se sono serviti per pagare le tasse…

Altro che decreto liquidità

8) Alcune imprese stanno chiedendo se c’è fondo perduto e che cosa succede se non si restituiranno tali prestiti. Non c’è nessun fondo perduto. Se non si pagheranno le rate del prestito bancario, non sarà la banca a scrivervi con il suo avvocato, ma sarà Equitalia (che ora si chiama Agenzia Entrate Riscossione) che procederà come per le altre cose (fermo macchina, pignoramento del c/c, ipoteche sugli immobili, ecc.).

Come ti frego il popolo italiano in otto mosse senza farglielo capire.