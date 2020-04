Macabro ritrovamento in una casa di Genova. Dove la scientifica ha rinvenuto il cadavere di una donna fatta a pezzi. I suoi resti occultati in buste di plastica. gli inquirenti per le indagini in corso, sono partiti proprio dall’appartamento in via Bertuccioni a Genova, nel quartiere di Marassi. Dove nella notte gli agenti hanno trovato il cadavere di una donna di 63 anni, fatto a pezzi. Sul posto gli uomini della squadra mobile di Genova, stanno verificando il racconto della figlia della vittima. Una ragazza di 37 anni, che avrebbe dichiarato di aver trovato la madre impiccata in casa, tre giorni fa. E di averla fatta a pezzi…

Orrore a Genova: cadavere di una donna fatta a pezzi rinvenuto in casa della vittima

Nell’appartamento, per un primo sopralluogo, ci sono gli agenti della mobile di Genova. Il medico legale e un magistrato. Dalle prime ricostruzioni gli inquirenti al lavoro sul caso, hanno appurato che il corpo della vittima, Loredana Stupazzini, sarebbe stato occultato in alcuni sacchi di plastica. Che poi gli agenti hanno ritrovato nell’abitazione. La figlia si sarebbe presentata in questura raccontando l’accaduto agli agenti. A loro la donna ha dichiarato che tra lei e sua madre non c’erano buoni rapporti. Una notizia a cui si aggiunge uno dei primi riscontri delle indagini secondo cui qualcuno nel palazzo le avrebbe sentite litigare. È quanto fin qui emerso dalle prime ricostruzioni su quanto accaduto in via Bertuccioni a Genova. Dove una donna di 63 anni è stata trovata morta, con il corpo fatto a pezzi.

Sotto torchio la figlia: si è presentata in questura e ha ammesso i dissidi con sua madre

Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra mobile di Genova. E sono partite dopo il racconto della figlia, una donna di 37 anni, che si era presentata in questura e aveva raccontato di aver trovato la madre impiccata nel suo appartamento 3 giorni fa. E dopo che la donna ha ammesso di aver fatto a pezzi il cadavere della madre. Il racconto è al vaglio degli inquirenti, che in mattinata hanno effettuato un lungo sopralluogo nell’abitazione del quartiere di Marassi. In quella casa, infatti, gli agenti hanno rinvenuto il corpo sezionato. E in parte occultato in alcune buste di plastica. Mentre alcuni resti sono stati rinvenuti in un secchio.La 37enne al momento non è in stato di fermo. Da quanto emerso aveva perso da pochi mesi il figlio di 4 anni, lo scorso novembre. Anche in quel caso, sulla morte del bambino era stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Genova.