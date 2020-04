«Reazioni stupefacenti a una proposta giusta e doverosa» che, per giunta aggiunge Orfini, nel Pd era «nota a tutti». «Nessuno. Né il partito, né la delegazione di governo avevano obiettato alcunché». Matteo Orfini, deputato Pd, torna a difendere la proposta di un contributo di solidarietà – subito ribattezzata Covid Tax – annunciata ieri dal capogruppo Graziano Delrio e che ha scatenato polemiche nella maggioranza, ma anche una “strana freddezza” da parte dei vertici dem.

Orfini insiste sulla “Covid tax”

Ieri è successo il caos sulla proposta di un contributo di solidarietà. È stato un errore averla avanzata? «Chiedere in una situazione di emergenza a chi ha di più un contributo straordinario per aiutare chi ha di meno – dice Orfini all’Adnkronos con il tono sgomento di chi cade dalle nuvole – non è un errore, ma una proposta giusta e doverosa. Semmai sono stupefacenti le reazioni». Stupefacenti? Forse è sconcertante un partito che, in piena pandemia. Nel delirio di sussidi promessi agli italiani in roboanti spot propagandistici del governo, e mai arrivati. Tra falle informatiche e giochi delle tre carte sulla pelle di famiglie e professionisti, si arrivi a chiedere una Covid tax. Che altro non è che una patrimoniale mascherata. Dopo non aver elargito neanche un euro ancora. E se fosse vero che la proposta ha messo in imbarazzo anche il Nazareno, stupirebbe per l’insolita posizione degli schieramenti dem. Non per altro. E invece, lo stesso Orfini si interroga stupefatto: «Ma che è successo?». Senza che la risposta sorga spontanea come dovrebbe: forse vuol dire che nella proposta c’è più di qualcosa di inverecondo…

Tutti nel Pd sapevano della proposta…