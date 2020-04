Il presidente della Provincia di Novara e sindaco di Trecate, Federico Binatti (FdI), ha annunciato su Fb l’iniziativa del dono di mascherine tricolori ai sindaci del Novarese. Un dono simbolico in un momento d’emergenza per esprimere riconoscenza ai sindaci che sono in prima linea nella battaglia contro il Covid19.

Mascherine tricolori a 87 sindaci

“Come presidente della Provincia di Novara e come sindaco – scrive Binatti – ho voluto manifestare a livello personale la mia gratitudine e riconoscenza ai primi cittadini degli ottantasette Comuni del nostro territorio. Per l’impegno e l’abnegazione con la quale ogni giorno, da oltre un mese, affrontano l’emergenza. Nei prossimi giorni sarà a loro consegnata da parte mia una mascherina realizzata con i colori della nostra bandiera in segno di onore, di orgoglio e di senso di appartenenza a una comunità che non smette di lavorare e lottare per poter tornare al più presto alla normalità”.

Il sindaco è il faro della sua comunità

“Questi – continua Binatti – sono giorni molto difficili: stiamo affrontando un’emergenza sanitaria e sociale senza precedenti, ma ci tenevo a ringraziare veramente di cuore i nostri sindaci. Il sindaco, oggi più che mai, è il faro della sua comunità. E’ colui che passa le notti a studiare i decreti che arrivano periodicamente dal governo per sintetizzarli e spiegarli al meglio ai propri cittadini. È colui che in questo momento cerca di dare risposte e capisce le esigenze, è colui che traduce le direttive dello Stato in azioni concrete. Per questo, partendo da un dono che è stato fatto a me, ho avuto l’idea di ringraziare l’impegno di tutti i sindaci del Novarese regalando una mascherina tricolore”.

“Non possiamo, come abbiamo sempre fatto nei momenti importanti per le nostre realtà, indossare la fascia da sindaco in mezzo ai nostri concittadini, ma possiamo essere presenti comunque. Lo facciamo e lo faremo. Noi, in questa guerra, sappiamo qual è la nostra trincea e, in questa guerra, questa è la fascia che portiamo. Chiedo ai primi cittadini del nostro territorio – conclude – di indossarla e mostrarla con tutto l’orgoglio possibile”.