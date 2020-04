25 aprile, la quarantena si tinge di rosso. L’estrema sinistra, nel nome della ricorrenza che celebra la Liberazione, scende in strada e improvvisa cortei e adunate. Nessuno li ferma. E’ accaduto a Milano, dove un corteo è stato bloccato dalla polizia.

Qui decine di antagonisti dei centri sociali sono stati fermati dalla polizia in via Ascanio Sforza, in zona Navigli, mentre tentavano di raggiungere piazza XXIV Maggio e portare fiori a tre delle targhe che ricordano la lotta partigiana nel quartiere Ticinese. Un gruppo di manifestanti è stato fermato anche in via Padova. Le hanno chiamate”passeggiate partigiane”, quelle che gli italiani normali non possono fare da 50 giorni.

A Roma è andato addirittura in scena un minicorteo, e a postare il video su Fb è stato Matteo Salvini con questo commento: “Per le strade di Roma, oggi. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh..”.

A Bologna assembramento al Pratello, sempre per omaggiare la festa della Liberazione al canto di Bella Ciao tra bandiere rosse e bandiere della pace. A organizzare la manifestazione con decine di persone e con il presidente del quartiere Cipriani l’Anpi Pratello. I carabinieri hanno cercato poi di rimandare le persone a casa specificando di non avere multato nessuno.