«È criminale rifiutarsi di accogliere rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati». Al Viminale non è più Salvini a bloccare gli sbarchi, ma i porti restano chiusi, causa coronavirus, fino al prossimo 31 luglio. Ma c’è chi dice no. Come il missionario combinano, padre Alex Zanotelli, che chiede al governo di ritirare immediatamente il decreto. «Potrebbe essere – dice – un bel dono di Pasqua!». Il missionario è noto per l’energia che mette nella difesa dei migranti. È uno di quelli, per intenderci, che quando c’è da attaccare il centrodestra non si tira certo indietro. Se ne comprende quindi l’imbarazzo ora che i suoi strali si abbattono su un governo tutto sommato amico. Il decreto che chiude i porti e che fa sentire il comboniano «ferito» e «profondamente addolorato» e «ferito» è infatti dai ministri De Micheli, Di Maio, Lamorgese e Speranza.

Padre Zanotelli vuol fare attraccare la Alan Kurdi

«Come missionario – dice padre Zanotelli – rimango sbigottito da tale decisione». Il suo pensiero tutto per la Alan Kurdi, la nave Ong che batte bandiera tedesca in cerca di un porto con a bordo 150 migranti. «È chiaro – aggiunge – che il decreto è mirato a bloccarla». Tutto questo, per lui, «è criminale» dal momento che sono «rifugiati che fuggono dalla Libia dove sono imprigionati in lager e torturati». E poiché la nostra ex-colonia è una nazione in guerra, «questi che fuggono hanno diritto di essere accolti come rifugiati». Morale: il decreto «è contro le leggi e convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia».

«Chi scappa dalla Libia è un rifugiato»

Padre Zanotelli tenta di smuovere le acque. E allo scopo non lesina mezzi. Neanche si premura di non dare a vedere che ha voglia di buttarla in politica. Anzi, è proprio così che può mettere una zeppa nel governo. E chi meglio del leader della Lega può fare da spaventapasseri? Detto fatto. Il missionario attacca a testa bassa la decisione di dichiarare l’Italia posto non sicuro per gli sbarchi per l’emergenza virus. Il decreto, infatti, dice che la nostra sanità non potrebbe garantire i servizi essenziali ai migranti. «Siamo tornati alla politica di Salvini?», chiede polemicamente. Zanotelli invoca discontinuità tra il Conte 2 e il Conte 1. «Zingaretti l’aveva promesso», recrimina. Poi ricorda di essere un missionario e finalmente cita pure il Papa. «È mai possibile che il coronavirus non ci abbia insegnato che siamo sulla stessa “barca” come ci ha ricordato Francesco?».