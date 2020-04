Il pentastellato Emilio Carelli aizza la cagnara su Facebook. O meglio, esorta i suoi, fino a un minuto fa contrari al Mes. E di cui, nel programma propagandistico elettorale degli albori chiedevano l’abolizione tra i punti all’ordine del giorno, e serra le fila a ranghi compatti per sostenere il premier e il governo e le loro manfrine sul ricorso al Mes. «Ci fidiamo di Conte. Al Consiglio Europeo, come l’Italia ha chiesto, si è scelto di fare un passo avanti verso una gestione comune della crisi scatenata dal coronavirus, creando un “fondo ristoro” (recovery fund) collegato al bilancio europeo. Oltre agli strumenti della Banca europea degli investimenti e del fondo per la disoccupazione Sure».

Mes e odg di FdI: attacco di Carelli (5S) alla Meloni

«Un risultato straordinario – prosegue enfaticamente Carelli – impensabile fino a poco tempo fa. Ora è fondamentale restare tutti uniti intorno al Presidente Conte e non cedere alle provocazioni dell’opposizione» Poi, sempre dalla sua pagina social, deputato del Movimento 5 Stelle passa all’attacco frontale contro la leader di fratelli d’italia. E spara a raffica: «In particolare di Giorgia Meloni, che ha presentato un odg di FdI formalmente contro il Mes. Ma che nella sostanza vuole essere una trappola che divide la maggioranza. È importante che nessuno di noi ceda a questa provocazione e che tutti insieme votiamo compatti contro questo Odg. Anche perché l’Italia non ha mai chiesto l’attivazione del Mes». E arriva l’ennesima indicazione anodina su ricorso sì, ricorso no al fondo europeo, che non può far altro che aumentare la confusione. In Aula, come nell’opinione pubblica…

La replica di fuoco di Francesco Lollobrigida (FdI)

Al collega Carelli replica direttamente il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che rivolgendosi direttamente all’esponente grillino, puntualizza: «Collega Carelli, venga in Aula dove siamo da stamani. Proponga lei un odg che dica “no al Mes” con chiarezza. Noi lo voteremo. Prima dei partiti ci sono gli italiani. È questo il tempo. Altrimenti votate l’unico impegno possibile sul quale potrebbe rispondere nel merito. Su cosa non siete d’accordo? O semplicemente è il Pd che vi dà la linea?». Un commento, quello di Lollobrigida, che revoca in poche battute il caos che furoreggia all’interno della maggiornanza sul Mes. E che risponde, puntualmente, chiamndao direttamente in causa i parlamentari a 5 stelle sull’ordine del giorno a firma Giorgia Meloni, nel quale si chiede al governo l’impegno a non utilizzare in alcun caso il Mes.