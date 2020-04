Dopo che il Parlamento ungherese ha affidato a Viktor Orbán i pieni poteri da sinistra è tutto un gridare allo scandalo. Alla dittatura. Al ritorno del fascismo. In prima linea l’Anpi, che auspica addirittura la cacciata di Orban e dell’Ungheria dall’Unione europea.

Ma i neopartigiani non sono i soli a distinguersi in questa crociata anti-Ungheria. Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter sottolinea le parole della parlamentare del Pd Lia Quartapelle. “Per la parlamentare del Pd Lia Quartapelle, l’Ungheria non deve ricevere dall’Europa (alla quale come tutti versa risorse) aiuti contro il coronavirus. Ecco l’umanità della sinistra: far morire gli ungheresi per colpire Orban. Secondo me queste parole sono gravissime”.

Non poteva mancare nel coro anti-Orban la voce di Laura Boldrini che afferma: “Orban col pretesto dell’emergenza sanitaria assume i pieni poteri e inizia a trasformare Ungheria in dittatura. Misure di enorme gravità su cui l’Ue deve subito prendere seri provvedimenti. In questo momento si dovrebbe combattere contro il coronavirus non contro la democrazia”.

E l’Europa? A poche ore dall’approvazione della legge sui pieni poteri al parlamento di Budapest, il comitato europeo per le libertà civili ha chiesto – scrive l’Ispe (Istituto di studi di politica internazionale) – che la Commissione apra un’inchiesta sul ‘caso ungherese’ e sulla possibile violazione dell’articolo 2 del trattato europeo, che impone agli stati membri di tutelare al loro interno i diritti fondamentali e i principi democratici. Ma, almeno finora, la presidente Ursula von der Leyen si è tenuta cauta, limitandosi a un generico richiamo ai paesi membri ad adottare “misure di emergenza limitate a quanto è necessario e strettamente proporzionato”.