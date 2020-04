Meloni: «Il governo ha agito in ritardo. E non ho capito l’uscita di Salvini sulle Chiese»

“L’estensione della golden power è un tema importantissimo, noi abbiamo depositato una proposta il 5 marzo, cioè un mese fa. Secondo me, quindi, il governo ci è arrivato tardi”. Dai microfoni di Radio24 Giorgia Meloni parla a tutto campo delle misure economiche messe in campo dal governo Conte. Dunque a difesa delle imprese italiane, vengono rafforzati i “poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all’estero a prezzi di saldo.

È dunque prevista un’estensione del golden power. Giorgia Meloni giustamente rivendica che già un mese fa FdI aveva depositato una proposta che andava in questa direzione. Ma sul tema “delle liquidità alle imprese, che è una

priorità assoluta”, la leader di FdI , non si sbilancia. Vuole vederci chiaro. “Il decreto del governo? Lo considero interessante ma una virgola ti cambia tutto il provvedimento. Io devo vedere il testo. Valuteremo il decreto nel merito, come abbiamo fatto all’inizio. Speriamo che di tanto in tanto qualcuna delle nostre

proposte di buonsenso venga accolta”, rilancia Giorgia Meloni.

Da sempre critica sulla scarsa condivisione delle decisioni con le opposizioni, aggiunge: ” Abbiamo lasciato solo 20 emendamenti al Cura Italia”. Erano molti di più, dice, ribadendo il senso di responsabilità di FdI dimostrato e apprezzato da tutti. “Noi abbiamo dato la nostra disponibilità sin dall’inizio, da parte della maggioranza non ne ho vista molta”, osserva la presidente di Fratelli d’Italia, che punge l’esecutivo su un nodo nevralgico: “Mi pare che il governo stia facendo la guardia bianca della burocrazia“.

Dal governo finora nessuna disponibilità sulle nostre proposte per migliorare il decreto Cura Italia. “Ma non è il tempo dei tatticismi. Fratelli d’Italia ritira i suoi 168 emendamenti e ne lascia 20 più 6 ordini del giorno. Tutte questioni di buon senso sulle quali chiediamo una risposta chiara al governo. Poi saranno gli italiani a giudicare chi era disponibile e chi no”, ha chiarito nuovamente.

Meloni: “Su Salvini e le chiese…”

Domanda di rito sulla proposta di Salvini sull’apertura delle chiese per la santa Pasqua. Le chiese? “Abbiamo depositato emendamenti”sul tema, chiedendo “la possibilità di implementare la celebrazione delle messe da remoto. Non penso si possa fare molto di più”, risponde. Quanto all’appello di Salvini, risponde con la consueta sincerità: “Non ho capito esattamente di cosa parlasse. Tenere le chiese aperte in che senso? Fare le messe, non fare le messe?”. Una cosa è certa per la leader di FdI: “Non dobbiamo assolutamente vanificare gli sforzi fatti finora”.