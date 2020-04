Meloni alla Germania: “Restituiteci i nostri soldi e riprendetevi i clandestini delle vostre ong”

Giorgia Meloni ne ha abbastanza del comportamento attendista e peggio della Ue. “Stallo nell’Eurogruppo, bloccato dall’egoismo di Germania e Olanda. La posizione di Fratelli d’Italia è chiarissima: il Governo Conte non accetti in nessun modo il Mes. Firmare il fondo ammazza Stati significherebbe tradire il popolo italiano e ipotecare il nostro futuro”. Lo ha scritto la Meloni, su Twitter. Un Mes a condizioni infatti vorrebbe dire lo strangolamento dell’Italia da parte delle banche europee.

Meloni: col Mes la Ue vuole strangolarci

Il principale ostacolo sulla strada di un accordo nell’Eurogruppo sarebbe la condizionalità legata alle Eccl, le linee di credito a condizioni rafforzate, del Meccanismo Europeo di Stabilità. Condizionalità che i Paesi nordici (Olanda, Finlandia e Austria) vorrebbero a due stadi (prima leggera, poi riforme per aumentare la competitività). ltalia, Spagna e altri Paesi non vogliono alcuna condizionalità legata all’utilizzo delle risorse del Mes (del quale l’Italia è il terzo sottoscrittore, dopo Germania e Francia). Il resto delle questioni sul tappeto è di rilievo minore rispetto al Mes.

L’Eurogruppo potrebbe riunirsi dopo Pasqua: e intanto?

A quanto si apprende, il negoziato, che è durato oltre 16 ore, è stato abbastanza acceso. L’Italia e gli altri Paesi favorevoli ai coronabond hanno tenuto le posizioni sul fondo per la ripresa, proposto dalla Francia. Su questo punto le posizioni si sono ravvicinate, ma senza un accordo sul Mes tutto potrebbe essere rimesso in discussione, perché nel pacchetto di misure tutto si tiene. Vedremo domani se i ministri riusciranno a trovare un accordo, prima di passare la palla ai capi di Stato e di governo, che potrebbero riunirsi di nuovo dopo Pasqua. Mentre i popoli non hanno da mangiare.

Meloni: intanto la Germania e le sue ong ci scaricano clandestini

Meloni prosegue la sua argomentazione. “Mentre all’eurogruppo la Germania cerca di mettere il cappio al collo all’Italia con il Mes, la nave Alan Kurdi con a bordo una organizzazione non governativa a tedesca, la SeaEye, continua a pretendere di sbarcare immigrati clandestini a casa nostra, che va a prendere in acque territoriali libiche e punta verso Lampedusa”. Lo dice la leader di Fratelli d’italia in un video su Facebook in cui accusa duramente Berlino. “La misura della nostra pazienza è colma caro governo tedesco – sottolinea -. Ridacci i soldi che abbiamo messo nel fondo salva Stati con i quali pretendi salvare le banche tedesche e riprenditi gli immigrati clandestini, che le tue organizzazioni non governative pretendono di sbarcare in Italia, perché non ne possiamo più”.