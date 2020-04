Non solo il Lazio di Nicola Zingaretti. Anche l’Emilia Romagna di Stefano Bonaccini ha pagato milioni di euro per una partita di “mascherine fantasma”. Ovvero mascherine che non sono mai arrivate a destinazione, nonostante il cospicuo anticipo versato all’azienda che avrebbe dovuto venderle. Azienda che è la stessa che ha lasciato Zingaretti & co con un pugno di mosche in mano e un’inchiesta della procura sul groppone. A denunciare la vicenda è stato il deputato di FdI, Galeazzo Bignami, che in un video sulle sue pagine social ha anche mostrato dove si trova la sede legale della Ecotech: “In mezzo a un prato”.

Bignami denuncia il caso delle “mascherine fantasma”

“La Regione Emilia-Romagna ha ordinato 5 milioni di mascherine dalla Ecotech di Frascati: 800mila mascherine FFP3 e 4 milioni di mascherine FFP2. Sapete quante ne sono arrivate? Zero. Ed ha versato un anticipo di 2,6 milioni di euro”, spiega Bignami, in un video in cui mostra anche la “sede legale” della Ecotech. “È a Frascati, in mezzo a un prato. Non ci credete?”, chiede quindi il deputato di FdI, rimandando alle immagini del filmato. La Ecotech, ricorda quindi Bignami, “è la società su cui ha aperto l’inchiesta la Procura di Roma per la mancata fornitura alla Regione Lazio di Zingaretti. Ma la Regione Emilia Romagna non è ancora andata in Procura a denunciare”. “Ci andiamo noi”, conclude il deputato.