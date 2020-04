Mascherine a domicilio per gli immigrati: accade a Castel Volturno (video)

Mascherine agli immigrati. Consegnate a domicilio. Mentre i medici ne sono sprovvisti. Si contagiano, muoiono. L’Italia ha il più alto numero di sanitari deceduti per il coronavirus. L’assurdo trova conferma in questo video sconcertante. Siamo a Castel Volturno. Un un furgone con un carico di mascherine protettive si ferma davanti uno stabile . Migranti scendono e prendono il prezioso carico.

Sulla pagine Fb “Richiesta di risarcimento alle ong”, troviamo un filmato imbarazzante francamente. Commento: “Ecco che il governo rifornisce gli immigrati, per lo più clandestini, di Castel Volturno anche di quelle mascherine che mancano a medici, infermieri e forze dell’ordine, per non parlare dei cittadini”.

Poche parole che descrivono un paradosso insopportabile. I cittadini sono costretti a sbattersi in tutte le farmacie per poterle trovare di decenti. Fino a pochi giorni fa si sono sprecate le denunce per chi vendeva mascherine di protezione a prezzi esorbitanti e fuori mercato. Ai medici ne inviano persino di fasulle e inadeguate. Per cui vedere questa scena è da voltastomaco. Ancora una volta “grazie” a questo governo di incompetenti che sta accompagnando e complicando la vita degli italiani nel momento più drammatico della loro esistenza.

Ricordiamo che questi stessi immigranti si sono resi protagonisti di furti e razzie nei negozi a Castel Volturno. Ci sono quasi 20mila clandestini in zona. Tanto che dopo le prime ‘proteste’ e le razzie, l’amministrazione comunale di Castel Volturno si è adoperata con la distribuzione di generi di prima necessità: insomma, portano a casa la spesa agli immigrati. Sennò rubano nei negozi. Magari le persone in fila davanti ai supermercati sono sollevate. E le capiamo. Ma ora a domicilio anche le mascherine, è troppo.