Alimenti a domicilio per gli immigrati: accade a Castel Volturno (video)

Mascherine agli immigrati consegnate a domicilio? Mentre i medici ne sono sprovvisti, si contagiano e muoiono? Un video che circola in rete aveva diffuso questo equivoco. A Castel Volturno in realtà un un furgone aveva consegnato a degli immigrati in uno stabile delle scatole. Ma non contenevano mascherine, bensì generi alimentari.

La precisazione del ten. dottor Domenico De Simone

Sulla pagine Fb “Richiesta di risarcimento alle ong”, troviamo un filmato che per come era stato presentato poteva fare equivocare. Siamo caduti anche noi nell’errore. Ci scusiamo soprattutto con il comandate della Polizia Municipale di Castel Volturno, Ten. De Simone Domenico, che ha scritto molto cortesemente al nostro giornale. Specificando che “non è stata mai consegnata alcuna mascherina a nessuno”.

Ci scrive pertanto che “il video che mi è stato girato riprende lo scrivente mentre assiste il personale della Protezione civile nella consegna di generi di prima necessità (alimenti). Detta consegna è stata ritenuta necessaria per salvaguardare la pubblica e privata incolumità di tutti”. Nella lettera il dottor De Simone specifica inoltre “che a fronte di circa 400 consegne fatte a “pioggia” a persone di colore, ne sono state consegnate circa 1000 a residenti di Castel Volturno, mediante consegna “porta a porta” ad italiani e non”.

Ci fa particolarmente piacere questa precisazione che giunge, come si legge nella lettera in un momento particolarmente pericoloso: “un periodo storico fatto di equilibri molto labili” per via dell’emergenza che stiamo vivendo. Pertanto ringraziamo Domeico De Simone per la precisazione preziosa. Scusandoci ancora dell’equivoco.