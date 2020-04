“L’Istat mette in evidenza una situazione di profonda disuguaglianza territoriale nella disponibilità domestica di pc e tablet”, osserva la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli.

”Un contesto in cui il Sud emerge fortemente penalizzato. Circa 4 famiglie su 10, infatti – fa notare Lucaselli – non possiedono alcun supporto di questo tipo in casa”.

“Questo influisce anche sull’esclusione di molti ragazzi dalla didattica a distanza – avverte la deputata di FdI. – Abbiamo ascoltato ieri sera le parole del ministro Azzolina sulla possibilità che le videolezioni proseguano anche a settembre”.

”Evidentemente, il ministro non sa di cosa parla – osserva Lucaselli. – Già oggi oltre 1 milione e mezzo di studenti non hanno potuto accedervi. Ora è necessario garantire parità di accesso ai supporti digitali”.

”Si tratta di un tema fondamentale, cui porre rimedio. Prima di condannare definitivamente il Paese ad avere una scuola a due velocità”, conclude Lucaselli.