L’Oms fa sapere che quasi la metà delle persone morte per Covid19 in tutta Europa si sono ammalate nelle case di cura. Lo ha detto il direttore regionale Hans Kluge, in una conferenza stampa. «Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante», ha sottolineato.

Le accuse del M5S alla Lombardia

Il fenomeno degli anziani morti nelle Rsa dunque non è stato un dramma esclusivo della Lombardia. In tutta Europa si sono verificate tragedie simili, ma nonostante questa evidenza continua la strumentalizzazione politica del caso lombardo. Con i Cinquestelle che sparano a zero su Fontana e Gallera in una nota dei deputati grillini. “Anche Gallera, come Fontana qualche giorno fa – scrivono – difende la delibera che ha autorizzato il trasferimento di pazienti positivi al coronavirus nelle Rsa. E scarica la responsabilità dell’esplosione di contagi alle Ats. Non è possibile immaginare un’irresponsabilità e una inadeguatezza politica più grande di questa. In Lombardia si è consumata una tragedia, e chi ora dovrebbe chiedere scusa e fare un passo indietro continua imperterrito a voltare lo sguardo da un’altra parte. Una cosa è sicuramente certa: i lombardi non meritano che a gestire la fase 2 siano gli stessi personaggi che hanno gestito, disastrosamente, il pieno dell’emergenza”.

La replica di Salvini

La replica ai grillini arriva direttamente da Matteo Salvini: “Chiedere oggi cosa non abbia funzionato o cosa non funzioni in Lombardia è come chiedere al sindaco di Hiroshima perché vi è arrivata la bomba atomica in casa. Non se la sono cercata, hanno cercato di reagire nel miglior modo possibile”. E Salvini continua: “E’ scoppiata una bomba: mezz’ora dopo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo aperto mille letti di terapia intensiva in più per limitare i danni. Ricordo che ogni anno, fino all’anno scorso almeno, la sanità lombarda curava e operava 160mila cittadini italiani. Provenienti da tutto il resto d’Italia, di cui 15mila dalla Campania, costretti a venire a Milano, Bergamo o Brescia. Si parla di una delle sanità che in tempi di pace curava decine di migliaia di persone. E’ scoppiata una bomba, quindi spegni l’incendio con ogni mezzo necessario, apri 3 ospedali nuovi in 3 settimane, cosa penso mai avvenuta nella storia d’Italia, e fai tutto quello che puoi fare”.