Durissima denuncia del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, nei riguardi di Conte e del pericolo coronavirus.

L’inchiesta de Il Tempo

Davanti a Palazzo Chigi, come testimonia il video che pubblichiamo, Lollobrigida ha preso spunto dall’inchiesta pubblicata da Il Tempo e ripresa dal Secolo d’Italia per chiedere conto al premier dei suoi atteggiamenti finalizzati alla tutela della propria salute personale, non informando allo stesso modo i cittadini italiani mentre i suoi compagni di maggioranza gridavano al razzismo.

“Non c’è nulla di male – dice il capogruppo di Fdi – a preoccuparsi per la propria salute”. Ma quello che è grave “è che queste informazioni non le abbia condivise col popolo italiano”.

Lollobrigida: “Conte ha pensato solo a se stesso”

“Chi governa la Nazione deve pensare al proprio popolo come pensa a se stesso”, ha concluso Lollobrigida.

Anche perché chi è a capo del governo dispone di informazioni riservate che sono state invece nascoste al popolo italiano. Domani, alla ripresa dei lavori parlamentari – ha annunciato il capogruppo di Fratelli d’Italia – sarà presentata un’interrogazione parlamentare al premier perché su questa vicenda si esige il massimo di chiarezza e trasparenza. “Troppe vite umane perdute, troppi medici e infermieri lasciati soli”, è il monito di Lollobrigida, ed è davvero grave che il presidente del Consiglio abbia pensato innanzitutto a se stesso.