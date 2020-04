A Quarta Repubblica l’imprenditore Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, demolisce il governo per il modo in cui sta gestendo la crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Un attacco frontale durante un confronto con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, anche lui collegato via skype. Rosso ha puntato l’indice anche contro il premier: “Conte è un fenomeno da studiare, uno che riesce a farsi gli applausi dicendo che gli altri Paesi lo ammirano, poi tra qualche mese ci sentiremo, guardiamo cosa fanno gli altri, che stanno riaprendo, e anche noi dobbiamo farlo, è necessario altrimenti crolla la nostra economia”. I signori del governo – ha accusato Rosso – “hanno solo parlato, non è mai arrivato niente, dopo non so quante settimane sono arrivate 600 euro. E se parliamo di finanziamenti alle aziende le banche non sanno come e quando finanziare né a che tasso di interesse”. Conclusione: “Voi sapete fare cinema, non sapete gestire né fare economia. Io sono un imprenditore serio e sono preoccupato per le 7000 famiglie che dipendono da me”. Il video di Renzo Rosso è subito rimbalzato su decine e decine di profili social diventando virale in poche ore.