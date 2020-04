Io sono l’Europa e tu sei solo l’Italia. In pratica, a questo punto siamo. Coronavirus, fateci sapere di quante medicine avete bisogno e ve le rimborsiamo pure. Ma non vi allargate con la ripresa economica, che sono affari vostri.

Sostanzialmente, l’Olanda pretende di trattarci come Conte fa con gli italiani. Non avete soldi per pagare le tasse? Tranquilli, ve li presta la banca e versate quanto dovete. E poi mi raccomando ricordatevi di restituirli.

Italia in ginocchio, avvoltoi in Europa

Siamo al bottino di guerra.

Italia in ginocchio di fronte alla violenza del coronavirus e ci sono avvoltoi che pretendono mano libera sul nostro patrimonio.

Oggi, all’Eurogruppo, dopo il fallimento di martedì, Germania e Francia fingeranno di stare dalla nostra parte. L’Olanda accetterà – dicendo di subirlo nel nome dell’Europa… – che all’Italia sia consentito di accedere al Mes formato light. Ovvero, ci daranno del tempo bontà loro. Quanto lo potranno decidere sempre loro, a maggioranza qualificata e senza l’Italia. Magari tiriamo fine anno, o poco più.