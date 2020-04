L’Europa ci vuole fregare di nuovo e aiuta il Pd: regolarizzate tutti i migranti, clandestini compresi

Arriva da Bruxelles un altro “tradimento” all’Italia. Il “via libera” alla regolarizzazione di tutti i migranti. Un assist bello e buono ai giallorossi, lo definisce il Giornale. Si tratta dell’ok alla sanatoria, che è il sogno a lungo agognato del governo Conte. Con l’obiettivo di immettere subito manodopera a lavoro nei campi: sogno altrettanto agognato dalla ministra Bellanova.

“Nessun ostacolo da parte della Ue, recita il via libera. “Niente impedisce ad uno Stato membro dal punto di vista giuridico, di dare permessi di soggiorno ai migranti che vuole regolarizzare”. così ha dichiarato Adalbert Jahnz, uno dei portavoce della commissione europea. La sinistra può brindare.

Bruxelles ci stende il tappeto rosso, dunque. Ma guarda: non ci sarebbero ostacoli giuridici o tecnici alla voglia del governo conte di regolarizzare i migranti. E, è chiaro, non metterà bocca neanche dinnanzi a migliaia di irregolari. Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha smentito l’ipotesi di una regolarizzazione di tutti gli irregolari: “Stiamo lavorando ad una proposta – ha dichiarato il titolare del Viminale – Ma non si tratta di 600mila migranti”.

Su questo aspetto, però, non c’è chiarezza e permangono le ambiguità. Visto che la posizione è ben diversa dalla proposta originaria del ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova. Una stakanovista del “regolarizziamoli tutti”. In questo caso, come lascia intendere l’esponente renziana, si parlerebbe di una platea di più di mezzo milione di migranti.

Sulle modalità della regolarizzazione ci sono frizioni all’interno della maggioranza. ma la strada sembra ormai tracciata. Se dovesse passare la linea del Viminale, la platea di persone raggiunte da un’eventuale sanatoria scenderebbe a non più di 200.000. Comunque molti. E comunque, qualunque linea prevalga, l’Unione Europea per bocca del suo portavoce Adalbert Jahnz , concorda sull’idea di fondo: regolarizzate quanti migranti, anche irregolari, volete, noi non ci metteremo di traverso.