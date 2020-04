La rivolta dei governatori ha svergognato il Viminale: «Una follia abbassare la guardia»

«Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal Ministero dell’Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante. Può vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti finora». Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Attività motorie e passeggiate, il governo fa un altro autogol. E l’ira dei governatori lo costringe a un rapido dietrofront.

La circolare finisce per dare un pessimo segnale

«Il provvedimento ministeriale», aggiunge Gallera, «potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus. L’indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana».

Gallera: «Bisogna rimanere ancora a casa»

Con la circolare il ministero ha commesso un errore grave. «La luce in fondo al tunnel rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l’indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile».

Furioso anche Vincenzo De Luca

Furioso anche il presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca si scaglia contro la nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti. «Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell’Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa», ha esordito De Luca. Parole durissime in un post pubblicato su Facebook.

L’epidemia non è alle nostre spalle

«Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l’altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l’ondata più forte di contagio», incalza De Luca.

Mai abbassare la guardia, il nemico agisce

«Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio. Ribadisco che in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria. La competenza è esclusivamente regionale. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging», conclude. Mai abbassare la guardia, specie adesso.