Ci hanno venduto, il Mes diventa il cappio con cui la Trojka preparerà il domani dell’Italia. E’ Caporetto.

All’Eurogruppo la resa della Patria, Gualtieri è stato vittima della sua sudditanza ai poteri forti di Bruxelles e si è sentito dire no agli Eurobond e sì al Mes. Un euro dopo le spese per la sanità, i fondi del SalvaStati ci strangoleranno. Esattamente il contrario di quello che aveva (sper)giurato il premier Conte agli italiani. E si capisce perché ieri sera il presidente del Consiglio si sia rintanato a Palazzo Chigi dopo aver annunciato una ennesima comparsata da facebook che invece non c’è stata.

Una nuova Caporetto

L’Eurogruppo ha dettato le sue condizioni e tedeschi e olandesi ne sono contenti. La cosiddetta versione light del Mes – che avevamo anticipato l’altro giorno sul Secolo d’Italia – si ferma a darci cerotti e barelle. Tutto il resto si pagherà profumatamente alla cassa degli strozzini del Mes.

Il governo Conte non ne ha imbroccata una, andando allo sbaraglio e senza alcuna capacità negoziale. I paesi del nord Europa, per scendere alla Germania della Merkel, hanno fatto fronte comune contro di noi. Del resto, da quelle parti abbiamo solo Paolo Gentiloni che si accontenta di poco.

Umiliato il nostro popolo

Il nostro popolo esce umiliato da un governo che ha avuto persino paura di presentarsi in Parlamento prima di prendere le botte in Europa. E con che faccia potrà farlo ora?

Conte e i suoi ministri hanno peccato di presunzione. A Roma con rassicurazioni fasulle sulla fermezza che avrebbero manifestato al cospetto dei nostri carnefici. All’Eurogruppo, dove pensavano di cavarsela con servilismo e pacche sulle spalle di quelli che ci considerano mafiosi.

Queste cose le dovranno pagare loro prima di noi. Loro, i nostri governanti incapaci. I quasi ventimila morti dell’Italia non meritavano una rappresentanza così vile del dolore nazionale. Dovevamo ricostruire, ma il crollo continua.