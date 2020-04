La proposta di un consulente finanziario: “Mille euro a tutti con la moneta complementare”

Salvo Cincotta, consulente che si occupa di crisi di impresa, suggerisce una soluzione alla crisi del coronvirus. Mille euro in valuta complementare da utilizzare per le prime necessità. “Mille euro al mese per tutti per evitare la crisi economica del paese senza costi aggiuntivi per il governo. Un’idea che ci farebbe risparmiare gli interessi da pagare alla Comunità Europea. Gli Eurocrediti, si autofinanziano nei vari passaggi, fino alla totale estinzione del credito stesso”. Ecco il video integrale.