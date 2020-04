“Anche un amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare”. Lo dice il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 2. “Andare anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa”. “Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia”, aggiunge il 5stelle. Poi però questa interpretazione cambia ancora: “Si può parlare di affetto stabile – chiarisce Sileri – se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città. Il Dpcm chiarirà, ma io credo che affetto stabile è responsabilità. Significa non andare a trovare un amico solo per fare due passi, ma avere a cuore la sua salute e la nostra”. Le giravolte di Sileri danno la misura del pasticcio che il governo e la task force hanno fatto sulla questione degli “affetti stabili”. Come si fa ad autocertificare, infatti, un “affetto stabile”, categoria in cui possono rientrare parenti e amici? In questo modo si fa troppa confusione e non si agevola la comprensione dei cittadini, costretti a districarsi tra le diverse interpretazioni delle procedure suggerite dai tecnici ed esperti al governo.