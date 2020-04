“Il Pd dichiara che ci vuole una tassa patrimoniale sugli italiani: questi sono matti! Li fermeremo, promesso”. E’ la promessa lanciata via Facebook da Matteo Salvini. E alle sue parole fa eco Fratelli d’Italia.

“Inaccettabile la proposta del gruppo Pd alla Camera di prelevare soldi da chi ha redditi oltre gli 80mila euro”, dice Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI. “Il tutto – aggiunge – travestendolo ipocritamente da contributo di solidarietà quando nella realtà si tratterebbe di una ulteriore tassa a carico degli italiani. Una sorta di ‘Covid-Tax’ sulla pelle dei cittadini per coprire la mancanza di disponibilità alla solidarietà dei partner europei e il completo fallimento della trattativa Eurobond”.

Lollobrigida: faremo le barricate

“Da governo incapace – continua – quello Conte si sta trasformando in governo pericoloso per la tenuta della Nazione. Non è il momento di togliere dalle tasche dei cittadini questo, ma di immettere liquidità per famiglie e imprese che ancora oggi non hanno visto un solo euro di quelli annunciati nelle consuete e stucchevoli dirette Facebook del presidente del Consiglio. Rispediamo al mittente la proposta del Pd, così come faremo le barricate se anche la folle idea delle sardine di tornare a parlare di patrimoniali venisse anche solo presa in considerazione. Non permetteremo mai che il Pd si riempia la bocca di solidarietà con i soldi degli italiani”.

Gelmini: non mettete le mani nelle tasche degli italiani

“Scrivono contributo di solidarietà – commenta Mariastella Gelmini per Forza Italia – si legge Coronatax. Il Partito democratico esce allo scoperto e propone di mettere le mani nelle tasche degli italiani per far fronte all’emergenza Coronavirus. Come? Per il 2020 e 2021 i cittadini con redditi superiori ad 80mila euro dovranno versare contro la loro volontà un contributo allo Stato. Il calcolo magari verrà fatto con la prossima dichiarazione dei redditi, relativa cioè al 2019, anno nel quale professionisti e partite Iva hanno fatturato e guadagnato regolarmente: tanti che oggi non lavorano dovrebbero anche pagare. Geniale davvero”.

”Lungi dall’agire come Stato che si fa carico del peso della crisi e dà risposte agli italiani, dopo che tutta la liquidità prevista sarà solo sotto forma di prestito alle aziende, dal Pd arriva anche la proposta della patrimoniale sui redditi più alti”: così i parlamentari che fanno capo a Cambiamo di Giovanni Toti commentano l'”ennesima follia del Pd”.