Irene Pivetti: «Io indagata per le mascherine? Un’indecenza. Vogliono farmi passare per un mostro»

Non ci sta, Irene Pivetti. Reagisce con forza. Non è disposta a passare come la Grimilde della fiaba di Biancaneve. La Guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato oltre novemila mascherine provenienti dalla Cina, perché illecite, in quanto con il marchio falso. E ha segnalato per frode in commercio l’ex presidente della Camera e il titolare della “Stt Group”, una società di Lentini, nel Siracusano. Si occupava della distribuzione nelle varie farmacie e parafarmacie del Paese.

La Pivetti amministratore delegato

Le Fiamme gialle hanno segnalato la Pivetti in quanto amministratore delegato della “Only logistics Italia srl”, che ha importato le mascherine dalla Cina. Nei giorni scorsi la stessa società era già stata oggetto di un altro sequestro all’aeroporto di Malpensa.

Per la Gdf la certificazione era inattendibile

Secondo la Gdf, i dispositivi di protezione individuale erano accompagnati da una certificazione inattendibile di conformità alla normativa europea. «È emerso che il codice relativo al certificato è risultato estraneo all’ente certificatore e, quindi, falso», dice la Gdf.

La reazione dell’ex presidente della Camera

«È una indecenza, stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate», dice la Pivetti, raggiunta dall’AdnKronos. «Tutta la chiacchiera uscita sui giornali è fondata sul nulla», aggiunge. «La verità è che con grande sforzo e spirito di collaborazione stiamo cercando di importare un prodotto serio, le norme sono confuse», sottolinea l”ex presidente della Camera.

Irene Pivetti: vogliono inventarsi una Grimilde di Biancaneve

«Qualcuno si era stancato di fare torte e si sono inventati una storiahttps://www.secoloditalia.it/2017/08/veronica-pivetti-vivo-con-giordana-e-due-cani-siamo-una-famiglia/ che non esiste», incalza. «Mi dispiace molto per i sacrifici che tanti stanno facendo, compresa io. Qualcuno aveva piacere di inventarsi una specie di mostro, una Grimilde della fiaba di Biancaneve». Ma «uscirà la verità», assicura Pivetti, che conclude: «Bene l’inchiesta che riporta la verità al centro: al magistrato spiegheremo come stanno le cose, abbiamo tutte le carte a posto».