Intitolare a Danilo Toninelli il risorto ponte di Genova. Non ridete, non è uno scherzo. L’iniziativa già campeggia su Change.org e al momento in cui scriviamo ha raccolto 1448 firme sulle 1500 fissate come obiettivo. Avevamo uno statista e non ce n’eravamo accorti. Neppure i Cinquestelle che pure lo avevano arruolato, fatto eleggere e persino nominato ministro al tempo del primo Conte, quello gialloverde. Un genio incompreso. Persino irriso per la sua aria «concentrata», spesso inutilmente concentrata. Gaffeur disinvolto come pochi, ora Toninelli si prende la sua piccola rivincita sui detrattori con l’aria di chi pensa alle tante volte in cui ai grandi è capitato di inciampare in uomini di poca fede.

Tutte le gaffe di Toninelli

Ma un po’ di colpa è anche sua. Chi volete che potesse prendere sul serio a un ministro che fantasticava su un tunnel, quello del Brennero, che in realtà non esiste? O che mischiava elettrocardiogrammi e codici parlando di decreto, quello Genova, «scritto col cuore ma anche con tecnica giuridica elevata»? O che, ancora, ironizzava sulla «revoca della concessione» al barbiere di fiducia nel momento in cui infuriava la polemica contro i Benetton, concessionari del tratto di autostrada crollato con il “Morandi”. E che dire, a proposito, della strampalata idea del «picnic sul Ponte»? Ebbene sì, Toninelli ha infilato anche questa perla. Sempre per colpa dell’eccessiva concentrazione. Lo era infatti come non mai quando pescò il jolly del «ponte vivibile». Un ponte, spiegò da par suo, «come un luogo d’incontro in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare».

La bufala del «ponte vivibile»

Bello eh? Peccato che quello accartocciatosi in quel maledetto Ferragosto fosse un ponte autostradale, difficile da adattare a luogo per scampagnate. Ma il Nostro non si arrese. Ai detrattori che sui social lo sbertucciavano, replicava postando foto di ponti che con quello crollato non c’entravano niente. Insisteva soprattutto perché, concentrandosi, ricordava un signore simpatico, distinto ed elegante seduto a un tavolino con in mano un bicchiere mentre intorno scorrevano auto e tram. A Toninelli il nuovo ponte piaceva così. Ne aveva parlato persino nel M0Vimento. Sono stati Di Maio e compagni a non informarlo che Ernesto Calindri che sorseggiava il Cynar «contro il logorio della vita moderna» in modalità spartitraffico era, in realtà, solo una vecchia réclame di Carosello.