Il virologo Pregliasco: «Il virus è un nemico forte, il lockdown va mantenuto ancora per molti mesi»

“Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare il lockdown ancora molti mesi. Ma quella del governo è una decisione politica, che considera l’interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico”. È netta l’opinione di Fabrizio Pregliasco, virogolo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. In un’intervista a La Stampa dichiara di rendersi ben conto “che l’epidemia non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale”.

Non nega che le graduali riaperture che si verificheranno dal 4 maggio siano il punto di equilibrio tra diversi e fondamentali aspetti della vita sociale ed economica. Ma auspica che ci sia un “piano coordinato” di riaperture, che “è meglio di uno basato su riaperture diversificate da regione a regione”. Perché aprendo – prosegue il virologo – “dobbiamo immaginare che apriamo anche tanti rubinetti diversi: le aziende agricole, il settore metalmeccanico, le fabbriche…”; e perciò “dobbiamo essere consapevoli che ogni rubinetto che apre rischia di aumentare contatti e probabilità di nuove infezioni”.

Per questo motivo, ha proseguito Pregliasco, “si devono fare scelte che comportino il minor rischio possibile”. Come? Per esempio scegliendo un procedimento coordinato con delle restrizioni decise a livello regionale”. Insomma, fa capire il virologo, “è meglio attendere ancora un po’ ma, una volta stabilito di riaprire, che sia per loro una vera riapertura” .