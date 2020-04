Il Mosap polizia dona uova di Pasqua ai bambini del rifugio “Differenza Donna”

Il sindacato di Polizia Mosap donerà 40 uova di Pasqua a tutti i bambini ospiti a Roma della casa rifugio antiviolenza sulle donne ”Differenza Donna”. Lo ha reso noto lo stesso sindacato che già in altre occasioni è stato protagonista di forme di solidarietà verso i meno abbienti e i più deboli. ”Oramai questa cosa per noi è la quotidianità – ha tenuto a precisare il segretario generale del sindacato Fabio Conestà -.

Il Mosap: per i bambini è segno di amore

Come in altre occasioni in alcuni periodi dell’anno noi del Mosap organizziamo manifestazioni culturali e musicali a favore di strutture adibite a proteggere e dare conforto a chi è vittima di violenze. Questo di oggi è un piccolo gesto, anche in considerazione del grave momento che sta attraversando il Paese, ma per noi e per questi bambini è un segno di amore”.

Il sindacato ringrazia anche la polizia vaticana

Pochi giorni fa il sindacato di polizia Mosap si è reso protagonista di un gesto di solidarietà analogo. ”Un luogo sensibile, forse il più sensibile al mondo, il Vaticano e Piazza San Pietro. Spesso attaccato con anatemi da organizzazioni terroristiche contro il centro della cristianità in cui risiede il successore di Pietro. E’ protetto dagli operatori e dai dirigenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza in Vaticano. Dove questi colleghi eccedono per impegno, scrupolo riuscendo a far coincidere la professionalità ad un rapporto con i fedeli e i pellegrini in Piazza San Pietro con punte di 30 mila presenze giornaliere. A loro va il nostro plauso e il nostro ringraziamento”.

Lo aveva detto Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia Mosap. Ringraziando pubblicamente tutti gli uomini e le donne dell’ Ispettorato Vaticano che in questi giorni, pur con una Piazza San Pietro vuota, ma piena di spiritualità, hanno saputo mettere a disposizione la loro esperienza e la loro professionalità. Sempre a difesa della Chiesa di Roma e del Santo Padre. ”Di altrettanta importanza – precisa Conestà – è il servizio di scorta a Papa Francesco. Un servizio che ha sempre saputo individuare le giuste strategie per mettere in sicurezza la figura del Santo Padre”.