Il ministro dem dei Beni culturali Franceschini, intervistato dalla Stampa, difende l’idea di riaprire le librerie e lancia le vacanze patriottiche. “Un libro per un bambino, per chi studia, per chi deve passare giornate in casa è un bene essenziale, ancora più che nella normalità. Non è snobismo ma il riconoscimento del ruolo della cultura nelle nostre vite”.

Franceschini e le vacanze patriottiche

I librai non sono molto d’accordo, e temono di essere utilizzati come “cavie”: “Preoccupazioni serie dice Franceschini – infatti c’è la possibilità di riaprire, non l’obbligo. Deciderà il libraio. Andare in libreria durante l’emergenza sarà diverso da prima: distanze, dilazione di ingressi, guanti, mascherine, persone massime in base ai metri quadri. Per un po’ saranno solo luoghi di acquisto, non di ritrovo”. Quindi annuncia che nel decreto di aprile ci saranno misure per “settori come musei,editoria, eventi e mostre”. E alla domanda se potremo andare in spiaggia risponde: “Massì! Dipende da come rispetteremo le misure di questi giorni. Poi saranno gli scienziati a dirci le prescrizioni di sicurezza sugli affollamenti”.

E si arriva all’idea delle vacanze patriottiche. “Stiamo lavorando a un incentivo che spinga gli italiani a spendere in turismo interno. Il 2020 potrà diventare un anno in cui scoprire l’Italia meno conosciuta: borghi, cammini, piste ciclabili, treni storici”. Franceschini parla dell’estate che incombe senza fare i conti col virus.

Ursula von der Leyen: non prenotate per questa estate

E contraddice il suggerimento di Ursula von der Leyen: “Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili”: Così la presidente della Commissione Ue in un’intervista al domenicale della Bild.