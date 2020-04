Conte senza clic. D’accordo, non vogliamo mettere Palazzo Chigi nel mirino pure per la disfatta dell’INPS. Poverino, il presidente del Consiglio deve dare retta a tutte le fesserie che gli raccontano quelli del MoviMento e quindi anche a quel Tridico che hanno catapultato alla previdenza sociale. “Tutto a posto presidente”, gli avevano giurato. E invece ne è uscito massacrato proprio il premier, una figura barbina. Ma quali hacker…

Conte non si faccia abbindolare da chi farfuglia sciocchezze, come quella delle trecento domande al secondo che sarebbero state sufficienti per far crollare il sito dell’INPS. Giustificazione ridicola, e che cosa dovrebbe dire ad esempio i giornali che ne registrano migliaia di accessi in ogni momento della giornata?

In fumo i clic di Conte

I clic di Conte – ci aveva scommesso, sperato – vanno in fumo. Avevano il dovere di preparare invece tutto con cura gli addetti al sito, a partire dai dirigenti dell’istituto. E se è vero che c’erano stati tentativi di hackeraggio – come Tridico ha fatto ripetere persino allo stesso premier – essi avevano semmai il dovere di proteggere l’infrastruttura e soprattutto l’utenza mandata allo sbaraglio assieme ai dipendenti addetti alla ricezione dei dati.