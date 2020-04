La fase 2 è al centro dei pensieri degli italiani, anche per quanto riguarda l’estate ormai prossima. Si sa intanto che non ci si potrà spostare da una regione all’altra ma come regolarsi se si va in spiaggia e si vuole fare una nuotata? E occorrerà nuotare col distanziamento sociale anche in acqua oppure si potrà nuotare non da soli? Il Corriere della sera informa che l’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute con la consulenza della Società Nazionale di Salvamento, stanno studiando un piano ragionato su come poter aprire le attività balneari con regole che verranno poi dettate dal governo.

Secondo gli esperti il mare non è di per sé contaminato dal Covid 19: semmai un individuo contagiato può portare il virus in acqua. Ma, avverte il virologo Fabrizio Pregliasco, «nell’acqua c’è una diluizione pazzesca, la quota di goccioline va quindi a disperdersi». «Il virus – aggiunge Alfredo Rossi, medico e direttore sanitario della Società Nazionale di Salvamento – è infatti presente a livello critico solo nelle aree marine adiacenti allo sversamento e nelle acque reflue di scarichi organici a causa della trasmissione fecale, proprio come succede per altri virus e batteri». Quindi il bagno al largo è abbastanza sicuro.

Pericolosi due nuotatori vicini

«In acqua la trasmissione virale da un individuo portatore a uno sano non avviene attraverso l’acqua stessa – precisa Alfredo Rossi – ma attraverso l’aria espirata e il contatto umano qualora i due nuotatori si trovassero troppo vicini. Una persona infetta infatti può rilasciare il virus nella fase espiratoria mentre nuota. Ma è molto probabile che il virus non sopravviva perché la carica virale si disperde velocemente grazie anche all’azione delle correnti, dei raggi ultravioletti e grazie alla salinità dell’acqua che crea per il virus un ambiente sfavorevole. Il mare ha un potere auto depurante enorme».