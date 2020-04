Grillini, solo macerie. Hanno tradito tutto e scompariranno

Grillini, solo macerie. Faranno di tutto per non morire presto, ma la fine dei pentastellati è segnata dal destino. Hanno tradito troppo. Ogni giorno una smentita. Ma le posizioni che li avevano portati col vento in poppa in Parlamento sono state divorate dal tempo. È bastato metterli alla prova per distruggerli.

Lo spogliarello politico di Di Maio con Zingaretti ha fregato il primo e premiato il secondo, decisamente più furbo e avvezzo alla politica. Il rospo ingoiato dai Cinquestelle sul fondo Salvastati, il Mes, è inspiegabile. Avversavano quel trattato al punto da averlo indicato come obiettivo da abbattere nel loro programma elettorale e adesso mille sofismi per spiegare quanto sia light. Cinquestelle mille posizioni.

Le macerie dei grillini

Tradisci la tua gente anche quando punti ad accomodarti su posizioni di potere assoluto. Quello che è accaduto con le nomine di Stato – durante il coronavirus e indigna che il giornalismo nazionale se ne sia stato zitto – fa rabbrividire. Hanno rinunciato a combattere il nemico che sta da anni all’Eni, l’amministratore delegato De Scalzi, per ottenere una poltrona al suo fianco, quella di presidente. Una “vittoria” davvero imbarazzante, spregiudicata, inspiegabile.