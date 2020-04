Grigliata di Pasqua con canti e balli su un terrazzo a Palermo: il fuggi fuggi dopo l’arrivo dell’elicottero (video)

Canti e balli sul terrazzo condominiale di un palazzo del quartiere Sperone di Palermo con una ventina di persone che fanno la grigliata di Pasqua, ma arriva l’elicottero della polizia e inizia il fuggi fuggi. Alcuni video girati dai vicini di casa sono diventati virali sui social. Sono scattate sanzioni e denunce. Sequestrate e gettate le sedie e grill utilizzati sul terrazzo dello Sperone. Quella di ieri è stata una giornata di Pasqua all’insegna della trasgressione.

Un poliziotto in pensione ha pubblicato un video sui social: «La grigliata clandestina sui terrazzi di un palazzo di Palermo con decine di persone impegnate ad arrostire la carne o sedute attorno ai tavoli mentre mangiano e bevono, documentano un comportamento irresponsabile anche perché si tratta del lastrico solare privo di ringhiera.

I protagonisti della grigliata, al termine del pranzo di Pasqua, hanno dato vita sempre sui tetti a balli di gruppo e addirittura a fuochi d’artificio. Sono così intervenute le forze dell’ordine che hanno sorvolato la zona con un elicottero. I tetti sono stati abbandonati precipitosamente dai diversi nuclei familiari».

In tanti hanno commentato criticando aspramente il comportamento irresponsabile dei condomini. Scrive un utente: «Mai come in questo momento mi sono reso conto di quanti deficienti irresponsabili esist

ano» E un altro suggerisce: «Lacrimogeni sparati dall’alto e multone».

Grigliata sul terrazzo: sanzioni e denunce

«Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, commettendo in un solo momento diversi reati», ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando l’episodio. «Per tutti loro scatteranno le sanzioni e le denunce previste, con le pene che meritano – ha sottolineato Orlando – Non posso che esprimere gratitudine, che sono certo non essere solo mia ma di tutta la stragrande maggioranza dei palermitani e degli abitanti dello Sperone, alle forze dell’ordine che sono intervenute subito e in modo deciso».

