Troppi indizi convergenti e un osservatore particolarmente scafato bastano e avanzano per tratteggiare uno di quei retroscena che la realtà l’anticipano piuttosto che descriverla. E quello firmato da Francesco Verderami per il Corriere della Sera ha tutta l’aria di rientrare nella categoria. A tenervi banco, le previsioni sulla durata del governo. Non in base alla domanda «quando durerà?» bensì a quella «ma quanto potrà durare ancora?». La differenza la coglie al volo anche un bambino. Chi formula la seconda sente già l’odore del sangue. Soprattutto se, come nel nostro caso, si chiama Pierferdinando Casini, uno che ha attraversato Prima, Seconda e Terza Repubblica e che del Palazzo sa decifrare persino i tormenti.

Così Casini in un “retroscena” del Corriere della Sera

E sono tanti quelli che oggi fanno spasimare Giuseppe Conte. Troppi addirittura. Tanto da far azzardare a Casini una prognosi infausta per il premier. «Un mese forse due», è la durata che al governo concede l’analisi dell’ex-presidente della Camera. «Poi – aggiunge – i gravi problemi economici imporranno di correre ai ripari. O non si salverà nessuno, di maggioranza e di opposizione». È vero che alle prognosi democristiane va sempre fatta la tara della loro naturale propensione a governi-ammucchiata. Vi cedono in tempi normali, figuriamoci nel bel mezzo di un’epidemia sanitaria. Ma è altrettanto vero che come Casini la vedono anche esponenti del Pd. Il tema, scrive Verderami, non è «se cambierà il governo, ma quando cambierà». La classica questione di tempo. E Conte lo sa.

Un grillino: il presidente del Consiglio «vede complotti ovunque»

Gli indizi individuati da Casini sono tanti. Il primo riguarda l’attivismo di Berlusconi. Il leader del Pd, Nicola Zingaretti lo decritta così: «È un errore immaginare che possa vestire i panni del responsabile per andare in soccorso di Conte, perché non ha interesse a rompere il centrodestra. Semmai il Cavaliere si sta posizionando per entrare in un governo di larghe intese che considera possibile». In più, fanno sapere dalla Lega, anche «Franceschini si sta muovendo». Nel frattempo, Giancarlo Giorgetti e Graziano Delrio si sarebbero interrogati sull’ aut-aut posto da Bonomi (presidente in pectore di Confindustria) alla politica per convenirne che «questo governo è troppo lontano dalle istanze dei ceti produttivi». Giorgetti vorrebbe Draghi a Palazzo Chigi. Dal Quirinale osservano la disposizione delle pedine sulla scacchiera. Conte, intanto coltiva solo sospetti: «Ormai – confida un grillino – vede complotti dappertutto».