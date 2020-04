Giuseppe Schlitzer direttore dell’Aif del Vaticano. L’Ucid: “Nomina di alto profilo”

Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha nominato direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria Giuseppe Schlitzer, che prende il posto di Tommaso Di Ruzza che il 20 gennaio scorso ha concluso il suo mandato quinquennale. Il Segretario di Stato ha poi nominato vice direttore dell’Aif Federico Antellini Russo.

Il curriculum di Schlitzer

Schlitzer è laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli, si è specializzato in economia negli Stati Uniti presso la University of Chicago e la George Washington University. Docente di Finanza Internazionale alla LIUC di Castellanza, è autore di numerosi saggi su temi di macroeconomia e finanza, previsioni congiunturali, governance ed etica d’impresa. Ha ricoperto incarichi presso la Banca d’Italia – dove attualmente è Consigliere Censore presso la filiale del Centro Donato Menichella –, il Fondo Monetario Internazionale a Washington D.C., la Confindustria e la Federazione Abi-ANIA. Da ultimo è stato Consigliere Delegato di AITEC, la storica associazione di Confindustria rappresentativa degli industriali del cemento. Vice Presidente Vicario dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, nel 2014 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Ucid: “Un nostro autorevole membro”

“La nomina di Giuseppe Schlitzer, da oggi Direttore dell’Aif, l’Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è una designazione di altissimo profilo e per l’Ucid motivo di orgoglio e soddisfazione. La sua scelta da parte dei vertici del Vaticano è la conferma che all’interno dell’Unione degli imprenditori e dirigenti cattolici, di cui Giuseppe Schlitzer è componente sia nel direttivo del gruppo Lazio che nel Cts nazionale, sono presenti professionalità di eccellenza e profili umani di livello assoluto”.

Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, ex senatore e presidente della Commissione Finanze del Senato, oggi presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e del gruppo Lazio dell’Ucid. “A Schlitzer – prosegue Pedrizzi – formulo i complimenti e gli auguro di proseguire nelle battaglie condotte per conto dell’Ucid ma anche da autorevole collaboratore della rivista “Intervento nella società”, da me diretta”.